В США собаки насмерть загрызли водителя службы доставки Amazon

В американском штате Миссури водитель службы доставки Amazon был найден мертвым во дворе дома, по данным CNN, его загрызли две собаки.

Соседи сообщили в полицию около 19:00 (по местному времени) в понедельник, потому что фургон несколько часов стоял перед домом. Жителей дома в городке Вуд-Хайтс, недалеко от Канзас-Сити, в это время не было. Когда полиция прибыла к дому, они обнаружили тело мужчины.

По данным полиции, две собаки: немецкая овчарка и мастиф, вели себя очень агрессивно и были застрелены полицейскими.

Теперь вскрытие должно прояснить причину смерти мужчины, при этом сотрудники полиции заметили на трупе явные следы укусов.