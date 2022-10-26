Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с Щербаком

Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с актёром Жаном-Мишелем Щербаком.

Отечественный журналист и писатель Михаил Зыгарь совершил каминг-аут, заключив брак с актером Жаном-Мишелем Щербаком, о чём счастливый молодожен сообщил в запрещённой сегодня в РФ соцсети.

Зыгарь рассказал, что время начать освобождение с самих себя настало.

Коллеги журналиста и несколько подписчиков поздравили пару со свадьбой.

Примечательно, что Зыгарь был женат с 2009 по 2018 год на своей коллеге, журналистке Майе Стравинской, которая в 2010 году родила мужу дочь Елизавету.