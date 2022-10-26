Израильские силовики арестовали троих подозреваемых членов «Львиного логова» на Западном берегу
2022-10-26 12:17
Израильские силы объявили в среду (26 октября), что они арестовали трех палестинцев, предположительно членов новой вооруженной группы «Логово льва» на оккупированном Западном берегу.
Отмечается, что задержание прошло после инцидента во вторник в Наблусе, когда израильские силовики попали в перестрелку с боевиками.
Тысячи людей присутствовали во вторник на похоронах пятерых палестинцев, убитых в тот же день в ходе рейда израильской армии против группы Арин аль-Уссуд («Логово львов») в Наблусе, крупном городе на севере Западного берега.
Международные правозащитные организации требуют от Израиля остановить волну насилия, во время рейдов гибнут десятки мирных жителей Палестины.
Палестинская территория оккупирована. Израилем с 1967 года.
Опубликовано: Тарас Медведев