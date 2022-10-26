Израильские силовики арестовали троих подозреваемых членов «Львиного логова» на Западном берегу

Израильские силы объявили в среду (26 октября), что они арестовали трех палестинцев, предположительно членов новой вооруженной группы «Логово льва» на оккупированном Западном берегу.

Отмечается, что задержание прошло после инцидента во вторник в Наблусе, когда израильские силовики попали в перестрелку с боевиками.

Тысячи людей присутствовали во вторник на похоронах пятерых палестинцев, убитых в тот же день в ходе рейда израильской армии против группы Арин аль-Уссуд («Логово львов») в Наблусе, крупном городе на севере Западного берега.

Международные правозащитные организации требуют от Израиля остановить волну насилия, во время рейдов гибнут десятки мирных жителей Палестины.

Палестинская территория оккупирована. Израилем с 1967 года.