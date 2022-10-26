Коммерческого директора Собчак задержали по статье за вымогательство

Задержанного ранее коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно Media» обвинили по статье за вымогательство

Коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов обвинен по статье за вымогательство, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным российского агентства Суханов проходит по громкому делу, когда у высокопоставленных чиновником и бизнесменов вымогались деньги через Telegram-каналы.

Администраторы публиковали компрометирующую информацию, сомнительного происхождения, а затем требовали деньги за ее удаление.

В начале октября МВД России объявило о задержании сразу нескольких владельцев таких Telegram-каналов. Дело Суханова, как раз продолжение "той большой истории", пояснил источник.