Украина просит у Запада современную систему ПВО, как гарантию безопасности на будущее

Украина еще раз решительно призвала к созданию системы противовоздушной обороны для отражения атак российских ракет и беспилотников и в качестве гарантии безопасности на будущее.

Для противодействия «российскому ракетному террору» срочно необходима немедленная поставка достаточного количества средств ПВО, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров в Киеве с советниками по национальной безопасности США, Великобритании и Франции.

Развитие эффективной системы противовоздушной обороны должно стать одним из элементов гарантий безопасности Украины, отмечает советник.

Ранее Украина получила отказ от Израиля на создание системы ПВО аналогичной «Железному куполу». Но, по словам экспертов эта система может уберечь лишь от самодельных ракет Хизбаллы, для современных российских вооружений она не преграда.