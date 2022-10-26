Толкалина опубликовала в Сети откровенное фото, заявив, что не стесняется собственного тела
2022-10-26 12:38
Актриса Любовь Толкалина в очередной раз разместила в сети откровенный снимок. Так знаменитость говорит, что не стесняется собственного тела.
Актриса Любовь Толкалина выложила в соцсетях откровенное фото, но границы дозволенного знаменитость переходить не стала, закрыв свои "прелести" и подписав фото: "Позволю себе эту чучуть".
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Ранее актриса продемонстрировала поклонникам тату под грудью "Just breathe" (с английского "просто дыши").
Звезда экрана также выкладывала в сеть видео, где она купается в ванной. Толкалина лежит в окружении пены, а в воде можно наблюдать очертания тела артистки, которые та прикрыла бутонами экзотических цветов.
Опубликовано: Наталья Гончарова