Толкалина опубликовала в Сети откровенное фото, заявив, что не стесняется собственного тела

Ранее актриса продемонстрировала поклонникам тату под грудью "Just breathe" (с английского "просто дыши").

Звезда экрана также выкладывала в сеть видео, где она купается в ванной. Толкалина лежит в окружении пены, а в воде можно наблюдать очертания тела артистки, которые та прикрыла бутонами экзотических цветов.