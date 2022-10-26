Вольфович назвал главную цель США в современной ситуации

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович уверен, что США добивается одной цели – устранить Россию, как конкурента на мировой арене.

Вольфович отметил, что США и союзники пытаются защитить прежнюю систему миропорядка, которая их устраивала.

«Но архитектура международной безопасности сегодня разрушена, и однополярному миру в любом случае уже не быть. Строится многополярный мир», — отметил Вольфович.

США привыкли действовать силой создавая хаос в местах своего влияния в мире. Везде, где появляются интересы США вскоре начинаются войны.

«Где появляются американцы, везде вспыхивают конфликты, везде войны, слезы, разруха, смерть. Это и дальняя дуга, и Азиатско-Тихоокеанский регион, и Средняя Азия, и Европа», — отметил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии.

Главная цель США была и остается устранение конкурента в лице России, которая в последнее десятилетие обрела небывалую военную мощь и приобрела десятки серьезных союзников, включая Китай, которым претит однополярная гегемония США.