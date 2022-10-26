SHAMAN рассказал, как чуть не погиб в детстве

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) вспомнил, как чуть не погиб, когда был ребёнком. Откровениями музыкант поделился в эфире шоу "Малахов".

Исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом SHAMAN, будучи гостем шоу "Малахов" рассказал, что чуть не умер целых 2 раза, когда был ребенком.

Первый случай в детстве будущей знаменитости произошёл, когда его чуть не сбила машина.

Позднее 12-летний Ярослав чуть не утонул, купаясь в реке. Мальчика унесло течением, он попал в водоворот и, не умея плавать, стал идти ко дну. К счастью, отец успел спасти подростка.