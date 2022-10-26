США заявили, что императорские пингвины находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата
Императорские пингвины находятся под угрозой исчезновения из-за повышения глобальной температуры и потери морского льда, заявило во вторник правительство США.
Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США заявила, что императорские пингвины должны быть защищены законом, поскольку птицы строят колонии и воспитывают своих детенышей на антарктическом льду, которому угрожает изменение климата.
По данным правительства, изменение климата привело к тому, что колонии столкнулись с неудачами в размножении.
Колония Галлей-Бей в море Уэдделла, вторая по величине колония императорских пингвинов в мире, несколько лет испытывала плохие условия морского льда, что привело к утоплению всех новорожденных птенцов, начиная с 2016 года, сообщило правительство.
Опубликовано: Силивончик Алина
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