Минобороны России сообщило о разгроме украинской батальонной тактической группы на Купянском направлении.

Подразделения российской армии разгромили усиленный ротой иностранных наемников украинский батальон на Купянском направлении, сообщает министерство обороны России.

"На Купянском направлении усиленный ротой иностранных наемников украинский батальон, численностью до 500 человек предпринял пять последовательных атак на позиции российских войск. Атаки отражены. Огнем артиллерии и ударами ВСК России подразделения противника разгромлены.

В минобороны рассказали, что потери ВСУ составили более 160 человек убитыми, уничтожено 13 единиц бронированной и специальной техники.