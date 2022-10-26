Худяков заявил, что Шевчуку вручили премию в Италии за русофобию
Экс-депутат Госдумы РФ Роман Худяков высказался о вручению лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку престижной итальянской музыкальной премии.
Политик Роман Худяков в своём Телеграм-канале дал комментарии по поводу вручение музыкальной премии "Tenco" солисту "ДДТ" Юрию Шевчуку в Италии.
Худяков убеждён, что рок-исполнителя наградили за русофобию. Все премии стали "подчиняться политике".
Общественный деятель назвал итальянскую премию "позорной меткой".
Экс-депутат Госсудумы считает, что Шевчук должен был отказаться от награды, но тот только раскланялся на торжестве, будучи уверенным, что получил премию за музыкальные заслуги.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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