Тарасова осудила Милохина за то, что он покинул шоу Ледниковый период
Тренер Татьяна Тарасова и член жюри шоу "Ледниковый период" заявила, что Даня Милохин подвёл своим уходом партнёршу Евгению Медведеву, а такой поступок не красит мужчину.
Именитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала уход блогера Дани Милохина из "Ледникового периода".
Милохин покинул телепроект по причине усталости и отсутствии мотивации, признавшись при этом в любви к своей партнерше Евгении Медведевой.
Тарасова заявила, что Милохин не должен был подводить Медведеву, как и любого другого человека, который "завязан на нем". Тренер считает такую черту характера нехорошей для мужчины.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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