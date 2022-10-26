Минобороны РФ: Шойгу провёл переговоры с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры по видео-конференц-связи со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.
26 октября пресс-служба Министерства обороны России сообщила о состоявшихся переговорах в формате видеоконференции главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу и министра обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ.
В ведомстве уточнили, что Шойгу поделился с Фэнхэ своими опасениями и всей имеющейся информацией по поводу возможной провокации со стороны Украины с применением «грязной бомбы», чтобы дискредитировать ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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