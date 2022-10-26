Доронину сдали в дом престарелых против ее воли

Актриса и президент театра МХАТ имени Горького Татьяна Доронина очутилась в доме престарелых. Согласия на это артистка не давала.

Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых, о чём сообщила ее соседка. Давняя знакомая артистки подчеркнула, что ее определили в учреждение против воли.

Доронина не ответила на звонки коллег из МХАТа в свой день рождения, 12 сентября.

Соседка утверждает, что уход за собой актриса могла обеспечить на собственной даче или в большой квартире на Фрунзенской набережной столицы.

Детей у Дорониной нет и в дом престарелых ее определили совершенно чужие люди.