Доронину сдали в дом престарелых против ее воли
Актриса и президент театра МХАТ имени Горького Татьяна Доронина очутилась в доме престарелых. Согласия на это артистка не давала.
Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых, о чём сообщила ее соседка. Давняя знакомая артистки подчеркнула, что ее определили в учреждение против воли.
Доронина не ответила на звонки коллег из МХАТа в свой день рождения, 12 сентября.
Соседка утверждает, что уход за собой актриса могла обеспечить на собственной даче или в большой квартире на Фрунзенской набережной столицы.
Детей у Дорониной нет и в дом престарелых ее определили совершенно чужие люди.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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