Вольфович: США пытаются втянуть Беларусь в международный конфликт

Александр Вольфович заявили, что США активно пытаются втянуть Беларусь в международный конфликт.

26 октября РИА Новости сообщили, что госсекретарь Совета безопасности Беларуси генерал-лейтенант Александр Вольфович в ходе встречи с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом сообщил о том, что сегодня вся военно-политическая обстановка, все больше проявляющиеся попытки американцев направлены на то, чтобы Беларусь втянуть в конфликт.

Вольфович отметил, что об этом говорит и попытка в 2020 году, которая сорвалась, втянуть Беларусь в эту череду событий и сомкнуть кольцо вокруг РФ и на это же была направлена и миграционная ситуация в прошлом году, и под видом ее регулирования создание военной напряженности, военной активности на территории Польши и Литвы.

Мигрантов нет, а напряженность осталась, крупные группировки остались, заговорили о применении ядерного тактического оружия, в общем обстановка действительно сложная, - констатировал генерал.