История загадочного командира подразделения ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

Дмитрий Уткин — командир одного из подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». О нем мало информации в открытом доступе, однако российские журналисты кое-что узнали об его истории.

Уткин родился в начале 1970-х годов на Урале, предположительно в городе Асбест. Детство и школьные годы командир подразделения ЧВК «Вагнер» провел в поселке Смолино Кривоградской области. В молодые годы он вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и командовал воинской частью на границе с Эстонией.

Известно, что Уткин прошел несколько горячих точек, в том числе на Северном Кавказе, а в качестве командира подразделения специального назначения воевал в Чечне. Ходят слухи о том, что он чуть ли не в одиночку отбил из плена российских солдат.

Дмитрий Уткин расстался с супругой несколько лет назад по приме того, что она считала супруга неспособным адаптироваться к мирной жизни в тылу. Известно, что он кавалер ордена Мужества (сразу четырех таких наград) и однажды, при награждении, попал на фото с президентом России Владимиром Путиным.

В ВС РФ Дмтрий Уткин окончил службу в 2013 году в должности командира отряда спецназа ГРУ, вышел в отставку подполковником. В ЧВК «Вагнер» Уткин начал службу в том же году. В феврале 2014 года он присутствовал в Крыму, после чего отправился на Донбасс.

В российском кинематографе есть три воплощения Дмитрий Уткина в персонажей фильмов: «Турист», «Солнцепек» и «Гранит». В последнем роль Уткина мастерски исполнил актер Глеб Темнов.