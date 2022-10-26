Литвинова будет судится с первой трансгендерной женщиной в РФ
Актриса Рената Литвинова намерена судится со своей бывшей ассистенткой во Франции и первой трансгендерной женщиной России Натальей Максимовой.
Рената Литвинова со своими адвокатами готовит иск против первой трансгендерной женщины в России Наталья Максимовой, которую обвиняет в клевете.
Такое решение актриса приняла, прослушав новое интервью своей бывшей сотрудницы.
Литвинова утверждает, что Максимова была её ассистенткой в Париже, но была уволена за ненадлежащее исполнение обязанностей и воровство. Артистка возмутилась, что об этом ее бывшая сотрудница в интервью ничего не сказала.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Зыгарь совершил каминг-аут и сообщил о заключении брака с экс-возлюбленным Бузовой Щербаком
Журналист и писатель Михаил Зыгарь признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и сообщил, что заключил брак с бывшим избранником поющей ведущей Ольги Бузовой, актёром Жаном-Мишелем Щербаком.Подробнее...
-