Полиция Таиланда арестовала более 200 туристов в рейде по борьбе с наркотиками

Полиция Таиланда в среду (26 октября) арестовала более 200 туристов, в основном китайцев, во время операции по борьбе с наркотиками в подпольном караоке-баре в Бангкоке.

Официальные полицейские фотографии и изображения, опубликованные СМИ, показывают ошеломленных и сбитых с толку посетителей, собравшихся под яркими вывесками в престижном районе столицы.

По словам представителя Королевской полиции Арчайона Крайтонга, большинство из причастных к этому являются гражданами Китая.

«Полиция взяла анализ мочи и обнаружила, что они принимали запрещенные вещества», — сказал он.

По словам Архайона, будут проведены дополнительные тесты для выявления наркотиков, употребляемых гуляками, после чего будет принято решение о судебном преследовании, за которое они будут подвергнуты. В сообщении на официальной странице таиландской полиции в Facebook говорится, что среди найденных наркотиков есть кетамин, а также следы МДМА, метамфетамина и диазепама.

«Полиция обнаружила, что в развлекательном заведении продавали наркотики посетителям», — говорится в сообщении. Клиенты также могли доверить свои наркотики преданному персоналу, чтобы они могли играть в азартные игры, «не опасаясь властей и закона».

Таиланд, являющийся одним из основных центров наркотрафика из «Золотого треугольника», на границе с Бирмой и Лаосом, принял очень строгие антинаркотические законы. Хранение наркотиков класса 1, включая МДМА и метамфетамин, может привести к тюремному заключению на срок до 10 лет.