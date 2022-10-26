Путин продлил запрет на ввоз и вывоз определенных товаров до конца 2023 года

Дзюник уверен, что Сердючка намерена вернуться на российскую сцену

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) готов вернуться на сцену РФ, о чём говорит исполнение артистом песен на русском языке во Львове.

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