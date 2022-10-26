Путин продлил запрет на ввоз и вывоз определенных товаров до конца 2023 года

2022-10-26 13:54

Владимир Путин продлил указ от 8 марта о применении в России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности до начала 2024 года.

В документе президент России поручил составить список иностранных государств, в которые следует ограничить ввоз российского сырья и продукции.

Запрет не коснется товаров, перевозимых гражданами для личных нужд.

Опубликовано: Денис Карвацкий