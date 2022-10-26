Путин продлил запрет на ввоз и вывоз определенных товаров до конца 2023 года
2022-10-26 13:54
Владимир Путин продлил указ от 8 марта о применении в России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности до начала 2024 года.
В документе президент России поручил составить список иностранных государств, в которые следует ограничить ввоз российского сырья и продукции.
Запрет не коснется товаров, перевозимых гражданами для личных нужд.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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