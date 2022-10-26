По данным ООН гуманитарная помощь Сомали активизировалась, но ситуация остается серьезной

Гуманитарное реагирование в Сомали, где историческая засуха создает угрозу голода, усилилось, но ситуация остается серьезной, оценил ее в среду, 26 октября, спецпредставитель ООН в стране Джеймс Свон.

В начале сентября координатор ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предупредил, что эта бедная и нестабильная страна на Африканском Роге находится на грани голода. Без срочных действий голод может быть объявлен «между октябрем и декабрем», предупреждал он, в качестве «последнего предупреждения» перед катастрофой.

По данным ООН, 7,8 млн человек, почти половина населения Сомали, нуждаются в гуманитарной помощи, из них 213 тыс. находятся под серьезной угрозой голодной смерти.

Среди них помощь получили около 6,5 млн человек, сообщил Джеймс Свон на пресс-конференции.

«Это число очень значительно увеличилось с начала лета, в частности, благодаря очень существенным дополнительным взносам доноров (...), порядка 800 миллионов долларов», — заявил он.

«Как с точки зрения наличия ресурсов, так и расширения масштабов реагирования новости весьма позитивны. Но в то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда из-за постоянной засухи и относительно нестабильного населения во многих регионах (...) риски остаются значительными», — продолжил Джеймс Свон.

Обращение ООН за выделением средств для Сомали, которое было пересмотрено в сторону увеличения до 2,26 млрд долларов, выполнено только на 46,7%, заявил в среду Эль-Хидир Далум, представитель Всемирной продовольственной программы в стране. «Впервые есть труднодоступные регионы, где мы присутствуем, куда мы можем отправиться, труднодоступные группы населения (...), которых мы достигаем», — подчеркнул он, но «ситуация остается ужасной».

Сомали уже пережила голод в 2011 году, унесший жизни 260 000 человек, более половины из которых дети в возрасте до пяти лет.