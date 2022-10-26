Додон: власти Молдавии могут в любой момент ввести в страну войска НАТО

Игорь Додон заявил, что власти Молдавии могут ввести войска НАТО в страну в любой момнт.

26 октября экс-президент республики Молдовы Игорь Додон в интервью РИА Новости сообщил, что власти Молдавии могут воспользоваться помощью Конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства.

Бывший глава государства объяснил что, в 2016-2017 году Конституционный суд Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета не играет никакой роли и если правительство сочтет необходимой интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус .