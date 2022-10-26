В России выявили два новых варианта коронавируса COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении на территории России двух новых вариантов коронавируса COVID-19.

26 октября глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что на прошедшей неделе на территории России были выявлены случаи заражения двумя новыми вариантами коронавирусной инфекцией COVID-19.

Попова уточнила, что речь идёт о геновариантах – BQ.1 и подвид штамма Omicron «Цербер» BQ.1.1, в геноме которого есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом.