В России выявили два новых варианта коронавируса COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении на территории России двух новых вариантов коронавируса COVID-19.
26 октября глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сообщила, что на прошедшей неделе на территории России были выявлены случаи заражения двумя новыми вариантами коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова уточнила, что речь идёт о геновариантах – BQ.1 и подвид штамма Omicron «Цербер» BQ.1.1, в геноме которого есть ряд новых мутаций, позволяющих обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения коронавирусом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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