Жена Петросяна Брухунова опровергла слухи о том, что сын юмориста Ваган родился с помощью суррогатного материнства

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отрицает, что они с мужем обращались к суррогатной матери, чтобы на свет появился их сын Ваган.

Татьяна Брухунова рассказала, как появился на свет их общий с юмористом Евгением Петросяном сын Ваган. В соцсетях появилась информация, что пара обратилась к суррогатной матери. Жена артиста отрицает эту информацию.

В интервью KP.RU Брухунова призналась, что стать матерью смогла, только преодолев массу препятствий, несмотря на свой молодой возраст.

Женщинам, мечтающим о детях, Татьяна посоветовала не опускать руки и верить, что всё получится.