«РИА Новости»: Собчак покинула территорию России

Источник «РИА Новости» заявил, что журналистка Ксения Собчак покинула территорию России.

26 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщило об отъезде из Российской Федерации журналистки Ксении Собчак.

Источник «РИА Новости» утверждает, что экс-кандидат в президенты РФ Собчак по неизвестным причинам транзитом через Республики Беларусь уехала в Литовскую Республику.