«РИА Новости»: Собчак покинула территорию России
2022-10-26 14:26
Источник «РИА Новости» заявил, что журналистка Ксения Собчак покинула территорию России.
26 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщило об отъезде из Российской Федерации журналистки Ксении Собчак.
Источник «РИА Новости» утверждает, что экс-кандидат в президенты РФ Собчак по неизвестным причинам транзитом через Республики Беларусь уехала в Литовскую Республику.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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