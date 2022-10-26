С утра в доме журналистки в Подмосковье проходят обыски, связанные с уголовным делом о вымогательстве, в котором подозревают директора светской львицы.

Как сообщает 5-tv.ru, Ксения Собчак выехала из России через Беларусь.

По данным источника издания, границу Союзного государства журналистка пересекла сегодня днем.

Далее Собчак направилась в Литву.

Как сообщают СМИ, накануне вечером был задержан коммерческий директор звезды Кирилл Суханов. А сегодня ведется обыск в особняке Ксении в Горках.

ТАСС уточняе т, что обыски связаны с уголовным делом в отношении Суханова. К Собчак у российских правоохранителей вопросов нет.