Ксения Собчак выехала из России через Беларусь
2022-10-26 14:26
С утра в доме журналистки в Подмосковье проходят обыски, связанные с уголовным делом о вымогательстве, в котором подозревают директора светской львицы.
Как сообщает 5-tv.ru, Ксения Собчак выехала из России через Беларусь.
По данным источника издания, границу Союзного государства журналистка пересекла сегодня днем.
Далее Собчак направилась в Литву.
Как сообщают СМИ, накануне вечером был задержан коммерческий директор звезды Кирилл Суханов. А сегодня ведется обыск в особняке Ксении в Горках.
ТАСС уточняет, что обыски связаны с уголовным делом в отношении Суханова. К Собчак у российских правоохранителей вопросов нет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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