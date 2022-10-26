Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара

РВСН отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на удар противника.

26 октября РИА Новости сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил о тренировке наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника.

Сообщается, что учения проходили под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина, задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей.