Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара
2022-10-26 14:51
РВСН отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на удар противника.
26 октября РИА Новости сообщили, что министр обороны Сергей Шойгу сообщил о тренировке наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерную атаку противника.
Сообщается, что учения проходили под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина, задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей.
Опубликовано: Елена Калиновская
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