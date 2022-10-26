Иран объявил о санкциях против чиновников и институтов ЕС

Иран в среду (26 октября) объявил о санкциях против учреждений, отдельных лиц и СМИ, базирующихся в Европейском союзе, в ответ на карательные меры, недавно введенные ЕС против иранских лидеров.

Министерство иностранных дел Ирана объявило в своем заявлении о санкциях против восьми учреждений и двенадцати физических лиц, базирующихся в Европе, за поддержку террористических групп, подстрекательство к насилию и беспорядкам в Иране.

В черный список Ирана входят Международный комитет в поисках справедливости (ISJ), Международная лига против расизма и антисемитизма (LICRA), а также персидские версии Deutsche Welle и Radio France International.

Санкции включают запрет на выдачу виз и «конфискацию имущества и активов на территории, находящейся под юрисдикцией Ирана», говорится в сообщении министерства.