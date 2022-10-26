Силы безопасности Ирана открыли огонь по протестующим в Сагезе

Иранские силы безопасности открыли огонь и применили слезоточивый газ по демонстрантам, собравшимся в Сагезе, городе Курдистана, откуда родом Махса Амини.

В Сагезе в среду, 26 октября в день церемонии, посвященной окончанию традиционного 40-дневного траура были намечены несанкционированные массовые мероприятия, сообщила правозащитная группа Hengaw.

«Силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь по людям на площади Зиндан в Сагезе», — сообщает организация по защите прав иранских курдов Hengaw.

Ранее сообщалось, что Иран ввел санкции против институтов и физических лиц Евросоюза, куда попали несколько СМИ.