Путин лично контролирует проведение ядерных учений в России

Президент России Владимир Путин наблюдает за проведением ядерных учений в стране.

В Российской Федерации стартовали масштабные учения сил стратегического сдерживания.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, президент страны Владимир Путин лично возглавил проведение учебных маневров.

"По полигону "Кура" на Камчатке произвели пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева". Задачи выполнены в полном объеме", - передает Минобороны РФ.

Также известно, что Россия уведомила Соединенные Штаты о проведении такого рода учений своевременно.

В Пентагоне уже успели заявить, что российская стороны выполнила все обязательства перед проведением учений.