Бузова явилась на юбилей журнала Marie Claire в голом платье и весь вечер кокетничала с Малаховым
2022-10-26 15:16
25-летний юбилей отметил французский журнал "Marie Claire", выпуском которого в России занимается тесть ведущего Андрея Малахова Виктор Шкулёв. На торжестве была масса знаменитостей, среди которых и Ольга Бузова.
Королевой на праздновании 25-летнего юбилея французского журнала "Marie Claire" объявила себя Ольга Бузова.
Красная помада, высокие каблуки и платье, не предполагающее белья под ним - вот, что представляет образ знаменитости. Поющая ведущая использовала все средства, чтобы приковать к себе внимание.
Кроме "кричащего" наряда Бузова весь вечер кокетничала с женатым Андреем Малаховым, хотя на торжестве присутствовал тесть ведущего Виктор Шкулев, который и занимается выпуском глянца в России.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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