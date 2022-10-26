Бузова явилась на юбилей журнала Marie Claire в голом платье и весь вечер кокетничала с Малаховым

25-летний юбилей отметил французский журнал "Marie Claire", выпуском которого в России занимается тесть ведущего Андрея Малахова Виктор Шкулёв. На торжестве была масса знаменитостей, среди которых и Ольга Бузова.

Королевой на праздновании 25-летнего юбилея французского журнала "Marie Claire" объявила себя Ольга Бузова.

Красная помада, высокие каблуки и платье, не предполагающее белья под ним - вот, что представляет образ знаменитости. Поющая ведущая использовала все средства, чтобы приковать к себе внимание.

Кроме "кричащего" наряда Бузова весь вечер кокетничала с женатым Андреем Малаховым, хотя на торжестве присутствовал тесть ведущего Виктор Шкулев, который и занимается выпуском глянца в России.