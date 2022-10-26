В Германии ежедневно совершается более пяти антисемитских преступлений

Антисемитизм по-прежнему является частью повседневной жизни в Германии пишет WELT со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел.

МВД ФРГ насчитывает более пяти антисемитских преступлений на территории Германии в день в текущем году. Министерство отмечает в общей сложности 1555 инцидентов в ответ на небольшой запрос парламентской группы, который стал доступен WELT.

В ответе парламентариям, Федеральное управление уголовной полиции (BKA) называет 55 насильственных преступлений в текущем году. В третьем квартале 2022 года было зарегистрировано одиннадцать таких преступлений, десять из которых были отнесены к категории «Преступления правого политического толка» и одно не политической направленности. Сообщалось о пяти актах насилия в Берлине, двух в Бранденбурге, трех в Баварии и одном в Мекленбурге-Передней Померании.

Помимо актов насилия, федеральное правительство перечисляет большое количество преступлений, таких как разжигание ненависти, оскорбление, порча имущества и использование символов неконституционных организаций, что обычно означает ношение свастики. Всего за текущий год было установлено 936 подозреваемых по этим составам.

Однако данные за третий квартал текущего года не являются окончательными, сообщает министерство. Они могут быть «подвержены значительным изменениям» из-за поздних отчетов или отчетов об изменениях. Например, запрошенные в первом квартале этого года цифры были скорректированы с 459 до 683 преступлений в настоящее время.

Центральный совет евреев Германии сожалеет о постоянно высоких цифрах, но не удивлен.

«Во времена кризиса евреям часто приходится становиться козлами отпущения», — говорит председатель Центрального совета Йозеф Шустер: «Это также приводит к нападениям».

Шустер считает правый экстремизм самой большой угрозой для евреев в Германии, особенно когда речь идет о потенциале насилия. «Когда дело доходит до боевых действий, не включенных в статистику, я часто слышу, что в них участвуют люди с мусульманским прошлым».

В прошлом антисемитские преступления, которые нельзя было однозначно отнести к политическим мотивам, причислялись к категории правых преступлений. Конференция министров внутренних дел в июне прошлого года договорилась об уточнении квалификации.

