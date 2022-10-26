Шойгу: Путин лично возглавил проведение учений ядерных сил России

Российский президент решил сам возглавить проведение учений сил стратегического сдерживания.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о проведении ядерных учений сил стратегического сдерживания.

По словам главы российского оборонного ведомства, президент страны Владимир Путин возглавил проведение данных мероприятий.

"Под руководством главы государства отрабатываются массированные ядерные удары в ответ на агрессию противника", - говорится в заявлении Шойгу.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Россия соблюла все необходимые процедуры и уведомила Запад о намерении проводить такие учений.