Шойгу: ВС России отработали нанесения ядерного удара по противнику
2022-10-26 15:38
Глава Минобороны Росси Сергей Шойгу рассказал о проведении учений ядерных сил.
В России начались учения сил стратегического сдерживания по отражению ядерного удара по территории страны.
По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, российские войска отработали нанесение удара по противнику в ответ на агрессию в отношении России
"Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника, сообщил Шойгу", - пишет ТАСС.
Также известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин лично контролирует проведение учений.
Опубликовано: Николай Скира
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