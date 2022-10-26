Шойгу: ВС России отработали нанесения ядерного удара по противнику

Глава Минобороны Росси Сергей Шойгу рассказал о проведении учений ядерных сил.

В России начались учения сил стратегического сдерживания по отражению ядерного удара по территории страны.

По словам министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, российские войска отработали нанесение удара по противнику в ответ на агрессию в отношении России

"Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами ВС РФ в ответ на ядерный удар противника, сообщил Шойгу", - пишет ТАСС.

Также известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин лично контролирует проведение учений.