Собчак спешно покинула Россию на фоне обыска в ее особняке
2022-10-26 15:38
Ксения Собчак покинула страну. Журналистка находится в Литве. С чем связан ее отъезд, неизвестно.
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак сейчас находится не в России, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера.
В сообщении сказано, что знаменитость через РБ уехала в Литву.
О цели поездки ничего неизвестно.
Напомним, что ранее в подмосковном особняке Ксении начался обыск по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который, по словам ведущей, неделю не выходил на связь.
Собчак предположила, что задержание ее сотрудника может быть ошибочным.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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