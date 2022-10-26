Собчак спешно покинула Россию на фоне обыска в ее особняке

Ксения Собчак покинула страну. Журналистка находится в Литве. С чем связан ее отъезд, неизвестно.

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак сейчас находится не в России, о чём сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера.

В сообщении сказано, что знаменитость через РБ уехала в Литву.

О цели поездки ничего неизвестно.

Напомним, что ранее в подмосковном особняке Ксении начался обыск по делу ее коммерческого директора Кирилла Суханова, который, по словам ведущей, неделю не выходил на связь.

Собчак предположила, что задержание ее сотрудника может быть ошибочным.