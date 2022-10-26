Путин остался доволен ходом учений сил стратегического сдерживания, все цели поражены
Президент России Владимир Путин в среду наблюдал за маневрами сил стратегического сдерживания, сообщают в Кремле.
Учения включали запуск баллистических и крылатых ракет. Все задачи учений выполнены; выпущенные ракеты поразили тренировочные цели.
Отмечается, что на учениях прошли запуски ракеты «Синева» морского базирования с подводной лодки из Баренцева моря и МБР «Ярс».
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил Путину, что целью учений является имитация массированного ядерного удара России в ответ на ядерную агрессию против нее.
Ежегодные учения проходят на фоне высокой напряженности в связи с войной на Украине и неоднократных угроз о возможном применении ядерного оружия.
Кроме того, в последнее время от Москвы до Совбеза ООН возникли подозрения, что Украина может готовиться к использованию так называемой «грязной бомбы». Киев и НАТО это отвергли и классифицировали как возможную пропагандистскую подготовку к российской операции «под чужим флагом».
Опубликовано: Тарас Медведев
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