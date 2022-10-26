Собчак тайно покинула Россию
Телеведущая Ксения Собчак тайно покинула Российскую Федерацию и выехала за границу.
26 октября ТАСС сообщило, что из сообщений правоохранительных органов стало известно о том, что известная телеведущая Ксения Собчак покинула ночью Россию и выехала в Литву через Беларусь.
Сообщается, что правоохранители имели постановление следователя на задержание Собчак, но ей удалось скрыться известно, она приобрела сразу два билета в Дубай и Турцию, чтобы запутать оперативников.
Ранее стало известно о задержании бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве вместе с коммерческим директором Собчак Кириллом Сухановым.
Опубликовано: Елена Калиновская
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