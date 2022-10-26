Президент Армении хочет созвать саммит ОДКБ из-за напряженности с Азербайджаном
2022-10-26 16:07
Никол Пашинян хочет созвать саммит ОДКБ из-за сложной ситуации на границе с Азербайджаном.
Президент Армении Никол Пашинян хочет созвать саммит Организации договора о коллективной безопасности из-за напряженности с Азербайджаном.
Армянский лидер хочет, чтобы организация четко обозначила свои позиции по сложившейся ситуации на границе. О сроках проведения мероприятия не уточняется.
В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.
Опубликовано: Максим Алексеев
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