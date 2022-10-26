Президент Армении хочет созвать саммит ОДКБ из-за напряженности с Азербайджаном

2022-10-26 16:07

Никол Пашинян хочет созвать саммит ОДКБ из-за сложной ситуации на границе с Азербайджаном.

Президент Армении Никол Пашинян хочет созвать саммит Организации договора о коллективной безопасности из-за напряженности с Азербайджаном.

Армянский лидер хочет, чтобы организация четко обозначила свои позиции по сложившейся ситуации на границе. О сроках проведения мероприятия не уточняется.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан.

Опубликовано: Максим Алексеев