Укупник опроверг информацию о продаже им прибалтийской недвижимости
2022-10-26 16:16
Известный российский исполнитель Аркадий Укупник заявил, что не намерен продавать свою недвижимость в Прибалтике.
В медиапространстве появились сведения о том, что певец и композитор Аркадий Укупник собирается продать своё жильё в Юрмале.
В интервью "МК" артист опроверг эту информацию.
Звезда сцены утверждает, что любит отдыхать в Латвии из-за мягкого климата, кроме того, процесс продажи недвижимости связан с множеством трудностей, преодолевать которые Укупник не планирует.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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