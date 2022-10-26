Укупник опроверг информацию о продаже им прибалтийской недвижимости

Известный российский исполнитель Аркадий Укупник заявил, что не намерен продавать свою недвижимость в Прибалтике.

В медиапространстве появились сведения о том, что певец и композитор Аркадий Укупник собирается продать своё жильё в Юрмале.

В интервью "МК" артист опроверг эту информацию.

Звезда сцены утверждает, что любит отдыхать в Латвии из-за мягкого климата, кроме того, процесс продажи недвижимости связан с множеством трудностей, преодолевать которые Укупник не планирует.