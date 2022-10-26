Премьер-министр Армении анонсировал саммит с Россией и Азербайджаном на следующей неделе

Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для украинцев с 1 января 2023 года

Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ с 1 января 2023 года без виз, несмотря на то, что Украина прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.

Подробнее...