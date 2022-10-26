Премьер-министр Армении анонсировал саммит с Россией и Азербайджаном на следующей неделе

2022-10-26 16:28

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в среду (26 октября), что на следующей неделе он отправится в Россию для встречи на высшем уровне с президентами России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам Пашиняна, трехсторонняя встреча пройдет по приглашению Кремля, сообщают российские информационные агентства.

«Есть приглашение Президента России организовать трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Я подтвердил свое участие», — сказал Никол Пашинян. 

Он добавил, что не знает, подтвердила ли участие во встрече азербайджанская сторона.

Опубликовано: Тарас Медведев