Ашуров рассказал о странных требованиях знаменитостей в райдерах

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о странностях российских артистов, связанных с требованиями, которые те выставляют в райдерах. Он упомянул Филиппа Киркорова, Елку, Ольгу Бузову.

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что у отечественных знаменитостей особое отношение к алкоголю, присутствие которого обязательно в номере артистов.

Певица Елка, к примеру, требует, чтобы её водитель был молчаливым, а питаться звезда сцены предпочитает гречкой и яйцами в количестве 10 штук.

Ольга Бузова питает слабость к колбасе. Нарезка обязательно должна присутствовать в ее гримерке.

Филипп Киркоров не может без "Coca-cola". Газировка - обязательный пункт в его райдере.