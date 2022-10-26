Ашуров рассказал о странных требованиях знаменитостей в райдерах
2022-10-26 16:30
Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о странностях российских артистов, связанных с требованиями, которые те выставляют в райдерах. Он упомянул Филиппа Киркорова, Елку, Ольгу Бузову.
Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что у отечественных знаменитостей особое отношение к алкоголю, присутствие которого обязательно в номере артистов.
Певица Елка, к примеру, требует, чтобы её водитель был молчаливым, а питаться звезда сцены предпочитает гречкой и яйцами в количестве 10 штук.
Ольга Бузова питает слабость к колбасе. Нарезка обязательно должна присутствовать в ее гримерке.
Филипп Киркоров не может без "Coca-cola". Газировка - обязательный пункт в его райдере.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Ашуров рассказал о странных требованиях знаменитостей в райдерах
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