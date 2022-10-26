Сальдо: останки князя Потёмкина перевезли из Херсона на левый берег Днепра
2022-10-26 16:31
Врио губернатора Херсонской области сообщил, что останки князи Потёмкина и памятник ему перевезли из Херсона на правый берег Днепра.
26 октября временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области в эфире телеканала «Крым 24» сообщил о том, что из соображений безопасности, останки князя Григория Потёмкина, которые хранились в Свято-Екатерининском соборе Херсона, а также установленный в его честь памятник были перевезены на правый берег Днепра.
Сальдо отметил, что из левобережной части Херсона также были перевезены памятники Суворову и Маргелову, чтобы сберечь историко-культурное наследие административного центра Херсонской области в условиях спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Сальдо: останки князя Потёмкина перевезли из Херсона на левый берег Днепра
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