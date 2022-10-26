Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для украинцев с 1 января 2023 года
2022-10-26 16:33
Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ с 1 января 2023 года без виз, несмотря на то, что Украина прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках.
Указ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Опубликовано: Денис Карвацкий
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
Сальдо: останки князя Потёмкина перевезли из Херсона на левый берег Днепра
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО
Ашуров рассказал о странных требованиях знаменитостей в райдерах
Володин: Украина оккупирована НАТО и полностью утратила самостоятельность