Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для украинцев с 1 января 2023 года

Ашуров рассказал о странных требованиях знаменитостей в райдерах

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров рассказал о странностях российских артистов, связанных с требованиями, которые те выставляют в райдерах. Он упомянул Филиппа Киркорова, Елку, Ольгу Бузову.

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