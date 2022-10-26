Журналистку Ксению Собчак не привлекут к ответственности за выезд из России, заявил адвокат

Адвокат Ксении Собчак заявил, что его клиент не будет привлечена к ответственности за выезд из России даже при наличии постановления о задержании.

Ксению Собчак не привлекут к ответственности за выезд из России даже при наличии постановления о задержании, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

"Юридической ответственности за выезд из страны не предусмотрено. Если она не была заключена под стражу, то побегом такие действия считаться не могут", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак покинула Россию и через Беларусь выехала в Литву на фоне задержания в Москве коммерческого директора ее медиахолдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова.