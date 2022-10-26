Полиция хотела задержать Собчак, но той удалось скрыться
2022-10-26 16:44
У правоохранительных органов на руках постановление о задержании Ксении Собчак, которая скрылась за границу.
У полиции было постановление о задержании ведущей, журналистки и блогера Ксении Собчак, но та покинула Россию, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В ночь на 26 ноября известная блондинка выехала в Литву через РБ.
Собеседник издания утверждает, что Собчак при этом приобрела авиабилеты в Дубай, а потом в Турцию. Полиция предполагает, что делала она это, чтобы запутать следствие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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