Полиция хотела задержать Собчак, но той удалось скрыться

У правоохранительных органов на руках постановление о задержании Ксении Собчак, которая скрылась за границу.

У полиции было постановление о задержании ведущей, журналистки и блогера Ксении Собчак, но та покинула Россию, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ночь на 26 ноября известная блондинка выехала в Литву через РБ.

Собеседник издания утверждает, что Собчак при этом приобрела авиабилеты в Дубай, а потом в Турцию. Полиция предполагает, что делала она это, чтобы запутать следствие.