Тим Бертон больше не будет снимать фильмы для Disney и назвал компанию "большим ужасным цирком"
2022-10-26 16:56
Выступая на Фестивале Люмьер в Лионе после получения Приза Люмьер, Бертон сообщил, что фильм 2019 года, вероятно, ознаменовал конец его длительных творческих отношений с Disney.
Режисер начал свою кинокарьеру в качестве аниматора в Disney, прежде чем Warner Bros. наняла его для режиссерского дебюта в фильме "Большое приключение Пи-Ви".
Он вернулся к работе с Disney в таких фильмах, как "Эд Вуд", "Кошмар перед Рождеством", "Алиса в стране чудес", "Франкенвини" и совсем недавно "Дамбо".
Бертон считает, что ситуация в сфере развлечений изменилась настолько, что ему больше нет смысла сотрудничать с гигантом индустрии развлечений.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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