Толкач обвинил домработницу и директора Моисеева в том, что они завладели имуществом артиста

Родной брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил домработницу и директора артиста в присвоении его имущества.

Маркс Толкач признался, что узнал о существовании завещания Бориса Моисеева, благодаря телевидению.

Домработницу, соседа и директора покойного артиста Сергея Гороха родной брат Моисеева назвал "мафией". Оказалось, что артист завещал им своё имущество.

Ранее родственник обвинял Гороха в смерти певца, на что тот ответил, что готов обсуждать с ним это только через суд.