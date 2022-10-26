Толкач обвинил домработницу и директора Моисеева в том, что они завладели имуществом артиста
2022-10-26 17:09
Родной брат покойного Бориса Моисеева Маркс Толкач обвинил домработницу и директора артиста в присвоении его имущества.
Маркс Толкач признался, что узнал о существовании завещания Бориса Моисеева, благодаря телевидению.
Домработницу, соседа и директора покойного артиста Сергея Гороха родной брат Моисеева назвал "мафией". Оказалось, что артист завещал им своё имущество.
Ранее родственник обвинял Гороха в смерти певца, на что тот ответил, что готов обсуждать с ним это только через суд.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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