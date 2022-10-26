Правительство Меркель дважды нарушило права Бундестага в кризисе с беженцами 2015 года

Федеральное правительство дважды нарушило права Бундестага на информацию во время кризиса с беженцами в 2015 году.

Это было определено Федеральным конституционным судом в Карлсруэ в среду после судебных исков со стороны зеленых и левых партий.

Обе процедуры касались своевременного информирования Бундестага по вопросам ЕС, причем впервые именно в сфере общей внешней политики, политики безопасности и обороны.

Основной закон гласит, что парламент должен быть проинформирован «всесторонне и как можно скорее» по вопросам ЕС. Федеральное правительство считает, что к этому применяются особые правила. Недовольные фракции зеленых и левых считают это проблематичным.

В частности, речь шла о проекте концепции ныне истекшей операции ЕС «София» против контрабандистов, специализирующихся на перемещении нелегалов в Средиземном море, который был представлен парламентариям только после того, как решение о его использовании было принято в Совете государств-членов ЕС.

Второй случай касался письма тогдашнего премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу канцлеру Ангеле Меркель (ХДС), которое не представили левой фракции по запросу.