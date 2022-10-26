Рогов: Запорожская АЭС прекратила выработку электроэнергии

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС прекратила выработку электроэнергии, но продолжает потреблять её в большом объёме.

26 октября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о том, что в настоящее время Запорожская АЭС в Энергодаре прекратила генерировать электроэнергию, но всё ещё потребляет электричество для обеспечения радиационной безопасности объекта.

Рогов пояснил, что причиной подобной ситуации являются обстрелы ЗАЭС со стороны Украины, в результате которых были перебиты все линии электропередач, что не позволяет осуществлять передачу вырабатываемой атомной станцией электроэнергии.