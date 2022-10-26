Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом»

В резолюции, указывается на то, что российские вооруженные силы атакуют гражданские объекты, применяют пытки к военнопленным и мирным жителям, похищают украинских детей, насильно депортируют украинцев в дальние регионы России.

26 октября Сенат единогласно, 85 голосами, принял резолюцию о признании властей Российской Федерации террористическим режимом, в которой "самым решительным образом осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власти Российской Федерации "террористическим режимом".

Также Сенат также выразил благодарность польскому народу, за помощь, оказанную украинским беженцам.