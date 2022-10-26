Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой в деле о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой.

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой, сообщает RT в своем Telegram-канале.

"Собчак проходит по делу в качестве подозреваемой", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак покинула Россию и через Беларусь выехала в Литву на фоне задержания в Москве коммерческого директора ее медиахолдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова.