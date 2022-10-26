Журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой в деле о вымогательстве
2022-10-26 17:39
Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой.
Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в качестве подозреваемой, сообщает RT в своем Telegram-канале.
"Собчак проходит по делу в качестве подозреваемой", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак покинула Россию и через Беларусь выехала в Литву на фоне задержания в Москве коммерческого директора ее медиахолдинга "Осторожно Media" Кирилла Суханова.
Опубликовано: Максим Алексеев
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